Омелян запевнив, що наступного року Ryanair літатиме з України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що переговори з ірландським лоукостом Ryanair тривають і він точно почне польоти з України наступного року.

Про це він сказав на прес-конференції у вівторок, передає "Укрінформ".

"Переговори поновлені, вони тривають. На моє особисте переконання і людей, які брали участь у переговорах, Ryanair мав всі підстави й можливості у вересні цього року полетіти з аеропорту "Бориспіль" та аеропорту "Львів". Це штучні перепони, спеціально зірваний переговорний процес, відкладений на потім в надії, що цього не відбудеться ніколи", - зазначив Омелян.

"Але мушу всіх розчарувати, що Ryanair полетить. Наступного року точно", - додав він.

Він також запевнив, що Ryanair точно зайде в аеропорт "Бориспіль".

Як повідомлялося, 10 липня ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

У Ryanair відзначили, що аеропорт "Бориспіль" став на сторону авіакомпаній з високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаквитків.

Після заяви Ryanair про скасування рейсів в Україну українська авіакомпанія-монополіст МАУ, за словами Омеляна, згорнула свою лоукост-програму втричі.

13 липня аеропорт "Бориспіль" заявив, що відновлює переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі.