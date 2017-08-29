Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Омелян запевнив, що наступного року Ryanair літатиме з України

Вівторок, 29 серпня 2017, 14:18

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що переговори з ірландським лоукостом Ryanair тривають і він точно почне польоти з України наступного року.

Про це він сказав на прес-конференції у вівторок, передає "Укрінформ".

"Переговори поновлені, вони тривають. На моє особисте переконання і людей, які брали участь у переговорах, Ryanair мав всі підстави й можливості у вересні цього року полетіти з аеропорту "Бориспіль" та аеропорту "Львів". Це штучні перепони, спеціально зірваний переговорний процес, відкладений на потім в надії, що цього не відбудеться ніколи", - зазначив Омелян.

"Але мушу всіх розчарувати, що Ryanair полетить. Наступного року точно", - додав він.

Він також запевнив, що Ryanair точно зайде в аеропорт "Бориспіль".

Як повідомлялося, 10 липня ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала запланований вихід на український ринок.

У Ryanair відзначили, що аеропорт "Бориспіль" став на сторону авіакомпаній з високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаквитків.

Після заяви Ryanair про скасування рейсів в Україну українська авіакомпанія-монополіст МАУ, за словами Омеляна, згорнула свою лоукост-програму втричі.

13 липня аеропорт "Бориспіль" заявив, що відновлює переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі.

Теми: Мінінфраструктуриавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Мінінфраструктури
Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення
Зернова ініціатива: РФ продовжує блокувати продовольство для світу – Мінінфраструктури
Лобізм забудовників: які послуги Кабмін надає під грифом "секретно" і не для всіх?
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: