Омелян заверил, что в следующем году Ryanair будет летать из Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с ирландским лоукостом Ryanair продолжаются и он точно начнет полеты из Украины в следующем году.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, передает "Укринформ".

"Переговоры возобновлены, они продолжаются. По моему личному убеждению и людей, которые принимали участие в переговорах, Ryanair имел все основания и возможности в сентябре этого года начать летать из аэропорта "Борисполь" и аэропорта "Львов". Это искусственные преграды, специально сорван переговорный процесс, отложенный на потом в надежде, что этого не произойдет никогда", - отметил Омелян.

"Но должен всех разочаровать, что Ryanair полетит. В следующем году точно", - добавил он.

Он также заверил, что Ryanair точно зайдет в аэропорт "Борисполь".

Как сообщалось, 10 июля ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок.

В Ryanair отметили, что аэропорт "Борисполь" стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишил украинских пассажиров доступа к дешевых авиабилетов.

После заявления Ryanair об отмене рейсов в Украину украинская авиакомпания-монополист МАУ, по словам Омеляна, уменьшила свою лоукост-программу втрое.

13 июля аэропорт "Борисполь" заявил, что возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате.