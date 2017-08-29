Укроборонпром показав новий ракетний комплекс "Корсар"

Легкий переносний ракетний комплекс "Корсар", розроблений ДП "Державне Київське Конструкторське Бюро "Луч", прийнятий на озброєння Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба державного концерну "УкрОборонПром".

За даними підприємства, перед тим, як прийняти ракетний комплекс на озброєння ЗСУ, було проведено ряд заводських та державних випробувань, під час яких "Корсар" підтвердив свої високі характеристики.

В "УкроборонПромі" пояснюють, що "Корсар" дозволяє вести вогонь на дистанції 2,5 км (аналогічна дальність у американського FGM-148 Javelin), а наведення ракети здійснюється за допомогою лазерного променю. При цьому наведення проходить у низько енергетичному рівні випромінювання в цілях скритності каналу управління.

"Однією із головних особливостей цього комплексу є габарити, які дозволяють його переносити та вести вогонь "з плеча", без застосування додаткових пристроїв. Але для зручності використання на заздалегідь підготовлених позиціях, наприклад при обороні, бійці можуть використовувати спеціальний станок", - зазначається на сайті підприємства.

До "Корсару" конструкторське бюро "Луч", яке входить до державного концерну "УкрОборонПром", достроково виготовило та поставило до Збройних Сил більше 50 ракет і пускових установок.

Також для ракетного комплексу розроблено дві керовані ракети: РК-3К та РК-3ОФ.

Ракети

"РК-3К оснащена тандемною кумулятивною бойовою частиною, яка призначена для ураження сучасних броньованих нерухомих і рухомих об’єктів, які мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, у тому числі з динамічним захистом, а також завислих вертольотів. Ця ракета забезпечує бронепробиття за динамічним захистом не менше 550 мм", - пояснили на оборонному підприємстві.

Також там зазначили, що РК-3ОФ оснащена осколково-фугасною бойовою частиною з ударним ядром та призначена для ураження легкоброньованих об’єктів, споруджень польового типу (ДОТ, ДЗОТ) і живої сили. У ході випробувань було досягнуто наскрізне пробиття бронеплити товщиною 50 мм.

"Незважаючи на його малі габарити і вагу в 4 кг, він забезпечує наведення ракети на дальності до 2,5 км в межах +/- 250 мм. Тобто "Корсар", навіть на максимальній дальності свого польоту дозволяє оператору влучати навіть у амбразуру ДОТу", - сказано у повідомленні прес-служби державного концерну "УкрОборонПром".

На підприємстві зауважують, що КБ "Луч" регулярно проводить навчання особового складу Збройних Сил України та Національної Гвардії, під час яких бійці детально знайомляться з конструкцією та засобами найбільш ефективного використання ракетних комплексів.

Українська правда