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Укроборонпром показал новый ракетный комплекс "Корсар"

Вторник, 29 августа 2017, 16:49

Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", разработанный ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", принят на вооружение Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

По данным предприятия, перед тем, как принять ракетный комплекс на вооружение ВСУ, был проведен ряд заводских и государственных испытаний, во время которых "Корсар" подтвердил свои высокие характеристики.

В "Укроборонпрома" объясняют, что "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом указание проходит в низко энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления.

"Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь "с плеча", без применения дополнительных устройств. Но для удобства использования на заранее подготовленных позициях, например, при обороне, бойцы могут использовать специальный станок", - отмечается на сайте предприятия.

К "Корсару" конструкторское бюро "Луч", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", досрочно изготовило и поставило в Вооруженные Силы более 50 ракет и пусковых установок.

Также для ракетного комплекса разработаны две управляемые ракеты РК-3К и РК-3ОФ.

 
 

"РК-3К оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, предназначенной для поражения современных бронированных неподвижных и движущихся объектов, которые имеют комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также взвешенных вертолетов. Эта ракета обеспечивает бронепробиваемость за динамической защитой не менее 550 мм ", - пояснили на оборонном предприятии.

Также там отметили, что РК-3ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и предназначена для поражения легкобронированных объектов, сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ) и живой силы. В ходе испытаний было достигнуто сквозное пробитие бронеплиты толщиной 50 мм.

"Несмотря на его малые габариты и вес в 4 кг, он обеспечивает наведение ракеты на дальности до 2,5 км в пределах +/- 250 мм. То есть" Корсар", на максимальной дальности своего полета позволяет оператору попадать даже в амбразуру ДОТа", - говорится в сообщении пресс-службы государственного концерна "Укроборонпром".

На предприятии отмечают, что КБ "Луч" регулярно проводит обучение личного состава Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии, во время которых бойцы подробно знакомятся с конструкцией и средствами наиболее эффективного использования ракетных комплексов.

Украинская правда

Темы: оружиеУкроборонпромармия
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