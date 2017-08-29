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У центрі Рівного на хабарі затримали декана – СБУ

Вівторок, 29 серпня 2017, 18:27

Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили на хабарі декана одного з вищих навчальних закладів Рівного.

Про це повідомляє у вівторок прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовець, який також є головою відбіркової комісії, вимагав від батьків двох абітурієнтів тисячу чотириста доларів США. У таку суму зловмисник оцінив сприяння у влаштуванні дітей на денну форму навчання.

Зазначається, що співробітники спецслужби затримали декана у центрі Рівного під час отримання всієї суми хабара.

 
сбу

Голові комісії повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу.  

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Тривають слідчі дії.

Теми: хабарРівнеСБУ
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