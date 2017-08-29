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В центре Ровно на взятке задержан декан – СБУ

Вторник, 29 августа 2017, 18:27

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и Нацполициею разоблачили на взятке декана одного из высших учебных заведений Ровно.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник, который также является председателем отборочной комиссии, требовал от родителей двух абитуриентов тысяча четыреста долларов США. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в устройстве детей на дневную форму обучения.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали декана в центре Ровно во время получения всей суммы взятки.

 
сбу

Председателю комиссии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Продолжаются следственные действия.

Темы: взяткаРовноСБУ
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