Белорусские силовики заявляют, что украинца Гриба у них нет

Правоохранительные органы Беларуси не подтверждают содержание в спецучреждениях страны украинца Павла Гриба, Россия еще не предоставила ответа на запрос официального Киева.



Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.



"Правоохранительные органы Беларуси, а именно в Гомеле, Минске и Витебске не подтвердили содержания Гриба в их спецучреждениях."



По словам Кирилича, эту информацию получил консул Украины в Беларуси.



Кроме того, дипломат напомнил, что МИД РФ была вручена нота с просьбой предоставить информацию, удерживают ли компетентные органы РФ Гриба.



"Информации пока нет", - сказал Кирилич.

В то же время по неофициальной информации, 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ в Краснодаре.



Оксана Коваленко, УП