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Вночі температура значно знизиться – синоптики

Вівторок, 29 серпня 2017, 21:52

30 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, на більшій частині території без опадів, дощитиме лише на сході країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє у вівторок Укргідрометцентр.

У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів, інформують синоптики.

Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Згідно з прогнозом, температура вночі на заході – 7-12°, у південних областях 11-16°; вдень 17-22°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 23-25°; на високогір'ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

У Львові середа пройде без опадів. Температура вночі 6..8°, вдень 21..23°.

В Одесі 30 серпня опадів синоптики не очікують. Вночі 13..15°, вдень 20..22°.

У Дніпрі в середу місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10..12°, вдень 19..21°

У Харкові теж місцями невеликий дощ. Температура вночі 10..12°, вдень 18..20°.

У столиці очікують хмарної погоди з проясненнями. Температура протягом доби – від 10° до 20°.

 

Українська правда

Теми: погода
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