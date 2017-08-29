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Ночью температура значительно снизится – синоптики

Вторник, 29 августа 2017, 21:52

30 августа в Украине ожидается переменная облачность, на большей части территории без осадков, дожди только на востоке страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков, информируют синоптики.

Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м / с.

Согласно прогнозу, температура ночью на западе - 7-12°, в южных областях 11-16°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 23-25°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°.

Во Львове среда пройдет без осадков. Температура ночью 6..8°, днем ​​21..23°.

В Одессе 30 августа осадков синоптики не ожидают. Ночью 13..15°, днем ​​20..22°.

В Днепре в среду местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10..12°, днем ​​19..21°.

В Харькове тоже местами небольшой дождь. Температура ночью 10..12°, днем ​​18..20°.

В столице ожидают облачной погоды с прояснениями. Температура на протяжении суток - от 10° до 20°.

 

Украинская правда

Темы: погода
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