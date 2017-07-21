Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС вимагає від Росії припинити збройні провокації

П'ятниця, 21 липня 2017, 22:51

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою-протестом у зв’язку з активізацією дій Росії на Донбасі та інтенсивними атаками з боку проросійських військ, у тому числі з використанням танків, самохідних артилерійських установок, реактивної артилерії та мінометів.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті відомства у п'ятницю ввечері.

"Нашу особливу тривогу викликає пошкодження житлового будинку у місті Красногорівка (Донецька область), а також напад російської диверсійної групи в районі цього міста 20 липня", - сказано у заяві.

МЗС розцінює дії держави-агресора та підтримуваних нею бойовиків як свідомий зрив режиму "хлібного перемир’я", яке мало тривати з 24 червня по 31 серпня.

У відомстві наголосили, що лише за три дні 18-20 липня Україна втратила 11 військовослужбовців, поранення отримали 15 військовослужбовців та двоє цивільних.

"Вчергове змушені констатувати, що діями своїх військових у зоні розпочатого Росією міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, а також провокаційними і агресивними заявами своїх маріонеткових структур Кремль свідомо підриває процес мирного врегулювання на основі Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

"Вимагаємо від РФ негайно припинити збройні провокації, що збільшують кількість жертв та руйнування інфраструктури регіону, та розпочати добросовісно та повною мірою виконувати власні зобов’язання за Мінськими домовленостями", - додали у відомстві.

МЗС очікує від міжнародного співтовариства, зокрема партнерів, які залучені до процесу мирного врегулювання, чіткої реакції у відповідь на агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та посилення тиску на РФ з метою їхнього негайного припинення.

Українська правда

Теми: МЗСРосіяАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
МЗС
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: