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Єльченко передав звернення МЗС щодо Донбасу генсеку ООН

Субота, 22 липня 2017, 04:15

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко передав в ООН заяву МЗС України з вимогою від РФ припинити провокації на Донбасі.

Про це повідомляє Постійне представництво України в ООН.

"Буду вдячний за вашу допомогу в долученні цього листа і заяви, що додається, в якості документа Генеральної асамблеї пункту 31 порядку денного  71 сесії і Ради безпеки", - йдеться у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Раніше, міністерство закордонних справ України виступило із заявою-протестом у зв’язку з активізацією дій Росії на Донбасі та інтенсивними атаками з боку проросійських військ, у тому числі з використанням танків, самохідних артилерійських установок, реактивної артилерії та мінометів.

"Вимагаємо від РФ негайно припинити збройні провокації, що збільшують кількість жертв та руйнування інфраструктури регіону, та розпочати добросовісно та повною мірою виконувати власні зобов’язання за Мінськими домовленостями", - йдеться у документі.

Теми: ООНДонбасРосія
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