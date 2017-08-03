Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розенблат подарував сестрі частину будинку і позичив 7 млн

Четвер, 3 серпня 2017, 13:41

Сестра народного депутата Борислава Розенблата Олена Розенблат, яка є депутатом Новоград-Волинської райради, задекларувала 6,9 млн гривень позики у дружини депутата Жанни й частину житлового будинку в Житомирській області, яку їй подарував депутат.

Про це сказано в повідомленні про істотні зміни за поточний рік у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, 28 липня сестра депутата задекларувала одержання 4,4 млн гривень позики, а 3 серпня - 2,5 млн гривень.

Також 3 серпня вона задекларувала одержання подарунка в негрошовій формі від брата – частину будинку.

Вартість подарунка оцінено в 98,5 тис. гривень. Загальна площа будинку становить 225,4 кв. м.

Цей будинок є в декларації Розенблата. Там вказано, що нардеп володіє цим будинком разом із своєю сестрою – по 50% у кожного.

На запитання Української правди, чи означає, що Розенблат подарував своїй сестрі свою частку будинку, він відповів, що не знає і не пам’ятає.

Як відомо, 18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.

Українська правда, Українські новини

Теми: РозенблатНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Розенблат
У дворі скандального екснардепа вибухнула граната
Лещенко: Суд закрив історію про втручання України в американські вибори
Розенблат заявив, що виграв суд по "бурштиновій справі"
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: