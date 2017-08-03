Розенблат збирав дані про всіх добувачів бурштина в області

Народний депутат Борислав Розенблат збирав дані про всі компанії, які отримали ліцензії на видобуток бурштину в Житомирській області.

Про це свідчать звернення народного депутата до Державної служби геології, надіслані ним від початку року 4 рази.

Документи "Українській правді" передав експерт Центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Свої листи Розенблат аргументував тим, що до нього звертаються мешканці Житомирщини щодо проблеми незаконної видачі ліцензій на видобуток бурштину.

Посилаючись на це, Розенблат просив Держгеонадра надати йому, наприклад, перелік спецдозволів на видобуток бурштину, виданих протягом 2016-2017 років, а також надати перелік суб’єктів-надрокористувачів. У іншому зверненні Розенблат ставить під сумнів законність видачі дозволів на користування надрами у 2015-2017 році.

У березні 2017 року він планував провести зустріч влади та громади щодо незаконного видобутку бурштину.

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Rozenblat Boryslav (Text) ​ Як відомо, антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

НАБУ записало розмови Розенблата із "агентом Катериною", якій він обіцяв за певну суму допомогти іноземній компанії отримати дозволи на видобуток бурштину в Україні.

Так, в одній із розмов Розенблат розповів агенту НАБУ, що ліцензії, які видала Держгеонадра компаніям, можна відібрати лише через суд. Таке "втручання" коштувало 25 тисяч доларів.

7 липня комітет Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

Наразі Розенблат за рішенням суду вніс 7 млн застави та одягнув електронний браслет.

Більше про "бурштинову" справу, у якій фігурують Борислав Розенблат та Максим Поляков,читайте у статті "Ім'я Розенблата, або Доторканний Борислав не сміється".

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Тетяна Кусок, УП