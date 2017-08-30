Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: В Запорожье годами уничтожали алюминиевый комбинат в интересах РФ

Среда, 30 августа 2017, 01:15

СБУ сообщила о подозрении девяти членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла", - говорится  в сообщении.

Отмечается, что сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций "ЗАлКа". Для реализации сделки в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании "РУСАЛ", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан.

После этого, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей "ЗАлКа".

В 2009 году, они, в частности, организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства, чтобы в дальнейшем это привело к уничтожению оборудования.

Через два года злоумышленники обеспечили передачу дочернего предприятия "ЗАлКа", Глуховского карьера кварцитов, компаниям аффилированным с ОК "РУСАЛ".

Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината государству, злоумышленники активизировали уничтожение предприятия. Они, в частности, совершили расконсервацию и ликвидацию основных фондов "ЗАлКа", что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия.

Для окончательного уничтожения стратегического комбината они демонтировали и вывезли ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам.

Согласно заключению экспертов, в результате этих преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 39 млн. долларов США и более 100 млн. гривен.

Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательством. Среди подозреваемых трое граждан России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: