СБУ: В Запорожье годами уничтожали алюминиевый комбинат в интересах РФ

СБУ сообщила о подозрении девяти членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций "ЗАлКа". Для реализации сделки в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании "РУСАЛ", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан.

После этого, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей "ЗАлКа".

В 2009 году, они, в частности, организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства, чтобы в дальнейшем это привело к уничтожению оборудования.

Через два года злоумышленники обеспечили передачу дочернего предприятия "ЗАлКа", Глуховского карьера кварцитов, компаниям аффилированным с ОК "РУСАЛ".

Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината государству, злоумышленники активизировали уничтожение предприятия. Они, в частности, совершили расконсервацию и ликвидацию основных фондов "ЗАлКа", что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия.

Для окончательного уничтожения стратегического комбината они демонтировали и вывезли ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам.

Согласно заключению экспертов, в результате этих преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 39 млн. долларов США и более 100 млн. гривен.

Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательством. Среди подозреваемых трое граждан России.