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Росія створює в США воєнізовані загони – ЗМІ

Середа, 30 серпня 2017, 01:58
Росія створює в США воєнізовані загони – ЗМІ

У США співробітники російських консульств займаються створенням мережі проросійських молодіжних воєнізованих загонів.

Про це повідомляє сайт SlavicSac.com.

Журналіст пише, що перед вторгненням Росії на Донбас і в Крим в американських містах частими гостями стали представники організації "Росмолодежь", що є в РФ одним з головних знарядь Кремля з патріотичного впливу на уми молодих росіян. Вони стали масово організовувати молодіжні осередки і патріотичні табори за прикладом і подобою радянських піонерських таборів.

У Каліфорнії почали організовуватися так звані дитячі проросійські напіввійськові "буткемпи". Один з місцевих православних парафій в Сакраменто оголосив набір бажаючих пройти своєрідний "курс молодого бійця", в який входить поводження зі стрілецькою зброєю та спортивним луком, метання ножів, стройова підготовка і патріотичне навчання.

День десантника в лесах Орегона, 2012 г.
День десантника в лесах Орегона, 2012 г.
slavicsac.com

Подібні тренувальні табори для молоді під виразно російськими назвами - "Скіф", "Русичі" - широко поширилися по всій території США.

Воєнізовані збори регулярно проходять і в сусідніх з Каліфорнією штатах Вашингтон і Орегон, де протягом декількох років (2012 - 2015) організовувався "спортивно-патріотичний табір, присвячений російському військовому святу "День десантника".

10-й лагерь, посвященный Дню десантника в Орегоне
10-й лагерь, посвященный Дню десантника в Орегоне
slavicsac.com

Крім того, в деяких школах Каліфорнії російські козаки проводять патріотичні ранки, організовують своєрідні "Зарниці", показові бої і виступи козацьких гуртків.

Одним з основних організаторів козацького руху на території Західного узбережжя США є отаман Станіслав Холодков. У минулому він служив в радянському спецназі в Афганістані і був першим командиром елітного формування Збройних сил Киргизії - загону "Скорпіон".

Журналіст зазначає, що незважаючи на те, що мета навчання американських дітей і підлітків підноситься як виключно "спортивно-патріотична", багато представників діаспори, а також корінні американці підозрюють, що за подібними бойовими дружинами ховається широко розгалужена мережа кремлівської агентури на території США.

Після анексії Криму і введення санкцій проти Росії діяльність подібних установ помітно загальмувалася.

Схожі тенденції відзначаються і по всій Європі, де Кремль організував секретні напіввійськові спецзагони, засновані за допомогою шкіл бойового мистецтва "Система". Німецький журнал Bild повідомив про цілу мережу добірних воєнізованих загонів Кремля, що базуються в Європі і мають можливість в будь-який момент почати діяти за наказом Москви.

При цьому вони організовують кампанії по поширенню неправдивої інформації серед російських німців.

В Іспанії також схожа тенденція - співробітники російського посольства намагаються поставити під свій контроль всю громадську діяльність співвітчизників.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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