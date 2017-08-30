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Россия создает в США военизированные отряды – СМИ

Среда, 30 августа 2017, 01:58
Россия создает в США военизированные отряды – СМИ

В США сотрудники российских консульств занимаются созданием сети пророссийских молодежных военизированных отрядов.

Об этом сообщает сайт SlavicSac.com.

Журналист пишет, что перед вторжением России на Донбасс и в Крым в американских городах частыми гостями стали представители организации "Росмолодежь", являющейся в РФ одним из главных орудий Кремля по патриотическому воздействию на умы молодых россиян. Они стали массово организовывать молодежные ячейки и патриотические лагеря по примеру и подобию советских пионерских лагерей.

В Калифорнии начали организовываться так называемые детские пророссийские полувоенные "буткемпы". Один из местных православных приходов в Сакраменто объявил набор желающих пройти своеобразный "курс молодого бойца", в который входит обращение со стрелковым оружием и спортивным луком, метание ножей, строевая подготовка и патриотическое обучение.

Празднование Дня десантника близ Портленда, Орегон, 2015 г.
Празднование Дня десантника близ Портленда, Орегон, 2015 г.
slavicsac.com

Подобные тренировочные лагеря для молодежи под явственно русскими названиями – "Скиф", "Русичи" – широко распространились по всей территории США.

Военизированные сборы регулярно проходят и в соседних с Калифорнией штатах Вашингтон и Орегон, где на протяжении нескольких лет (2012 – 2015) организовывался "спортивно-патриотический лагерь, посвященный российскому военному празднику "День десантника".

10-й лагерь, посвященный Дню десантника в Орегоне
10-й лагерь, посвященный Дню десантника в Орегоне
slavicsac.com

Кроме того, в некоторых школах Калифорнии русские казаки проводят патриотические утренники, организовывают своеобразные "Зарницы", показательные бои и выступления казачьих кружков.

Одним из основных организаторов казацкого движения на территории Западного побережья США является атаман Станислав Холодков. В прошлом он служил в советском спецназе в Афганистане и являлся первым командиром элитного формирования Вооруженных сил Киргизии – отряда "Скорпион".

Журналист отмечает, что несмотря на то, что цель обучения американских детей и подростков преподносится как исключительно "спортивно-патриотическая", многие представители диаспоры, а также коренные американцы подозревают, что за подобными боевыми дружинами скрывается широко разветвленная сеть кремлевской агентуры на территории США.

После аннексии Крыма и введения санкций против России деятельность подобных учреждений заметно затормозилась.

Похожие тенденции отмечаются и по всей Европе, где Кремль организовал секретные полувоенные спецотряды, основанные с помощью школ боевого искусства "Система". Немецкий журнал Bild сообщил о целой сети отборных военизированных отрядов Кремля, базирующихся в Европе и имеющих возможность в любой момент начать действовать по приказу Москвы.

При этом они организуют кампании по распространению ложной информации среди русских немцев.

В Испании также похожая тенденция - сотрудники российского посольства пытаются поставить под свой контроль всю общественную деятельность соотечественников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСША
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