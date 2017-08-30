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ЗМІ: Число жертв урагану "Гарві" досягло 30 осіб

Середа, 30 серпня 2017, 06:17

В результаті урагану "Гарві" в Техасі загинули, щонайменше, 30 осіб.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на місцеву владу.

При цьому офіційних даних про загиблих через стихію немає.

Відзначається, що в Х'юстоні і околицях міста було врятовано більше 13 тисяч осіб.

У Х'юстоні для того, щоб уникнути мародерства, була введена комендантська година з опівночі до 5 ранку.

Раніше повідомлялося, що українців немає серед постраждалих в результаті урагану "Гарві".

"Гарві" став найбільш руйнівним ураганом на території США за останні 12 років, з тих пір як в 2005 році як на країну обрушився ураган "Катріна". Тоді загинули приблизно 1800 осіб.

Теми: США
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