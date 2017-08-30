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СМИ: Число жертв урагана "Харви" достигло 30 человек

Среда, 30 августа 2017, 06:17

В результате урагана "Харви" в Техасе погибли, по меньшей мере, 30 человек.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

При этом официальных данных о погибших из-за стихии нет.

Отмечается, что в Хьюстоне и окрестностях города были спасены более 13 тысяч человек.

В Хьюстоне для того, чтобы избежать мародерства, был введен комендантский час с полуночи до 5 утра.

Ранее сообщалось, что украинцев нет среди пострадавших в результате урагана "Харви".

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как в 2005 году как на страну обрушился ураган "Катрина". Тогда погибли примерно 1800 человек.

Темы: США
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