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В Одесі поліція вводить огляд особистих речей і авто

Середа, 30 серпня 2017, 08:40

З метою посилення безпеки в Одесі поліція запроваджує огляд особистих речей громадян та транспортних засобів.

Про це йдеться у зверненні глави Одеського управління Національної поліції Дмитра Головіна, оприлюдненому у вівторок.

У зверненні зокрема наголошується, що в умовах сьогодення значної актуальності набула проблема боротьби зі злочинами, пов’язаними з використанням зброї та вибухових речовин.

Як зазначив Головін, причинами необхідного посилення заходів безпеки та недопущення проявів злочинів з використанням зброї та вибухових пристроїв на території області обумовлений ряд заходів, спрямованих на попередження злочинних проявів, таких як проведення оглядів громадян, їх особистих речей та транспортних засобів.

"Я звертаюся до всіх небайдужих громадян з проханням з розумінням поставитися до таких заходів. Будьте пильними і повідомляйте у поліцію про виявлення підозрілих предметів (покинуті сумки, валізи, ящики тощо) та про осіб, поведінка чи зовнішній вигляд яких викликають підозру можливості вчинення ними терористичних актів", – сказав генерал поліції.

Теми: Одеса
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