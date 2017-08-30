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В Одессе полиция вводит досмотр личных вещей и авто

Среда, 30 августа 2017, 08:40

С целью усиления безопасности в Одессе полиция вводит досмотр личных вещей граждан и транспортных средств.

Об этом говорится в обращении главы Одесского управления Национальной полиции Дмитрия Головина, обнародованном во вторник.

В обращении в частности отмечается, что в сегодняшних условиях значительную актуальность приобрела проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ.

Как отметил Головин, причинами необходимого усиления мер безопасности и недопущения проявлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств на территории области обусловлен ряд мероприятий, направленных на предупреждение преступных проявлений, таких как проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой с пониманием отнестись к таким мерам. Будьте бдительны и сообщайте в полицию об обнаружении подозрительных предметов (брошенные сумки, чемоданы, ящики и т.п.) и о лицах, поведение или внешний вид которых вызывают подозрение возможности совершения ими террористических актов", - сказал генерал полиции.

Темы: Одесса
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