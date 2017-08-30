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Геращенко подав до суду на Добкіна

Середа, 30 серпня 2017, 11:37

Нардеп від "Народного фронту", радник глави МВС Антон Геращенко подав до суду позов про захист честі і гідності щодо нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

Про це Геращенко повідомив в в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Добкін заявив, що я готував замах на Кернеса, в результаті якого він став інвалідом, і готувався вбити самого Добкіна. Я подав на Добкіна цивільний позов до суду, вимагаючи від нього вибачень, моральної і матеріальної компенсації", - зазначив радник глави МВС.

Він також розповів, що перше засідання суду відбудеться 10 жовтня.

"Я запитаю у Добкіна, щоб він роз'яснив, як і коли я "готував" замах. Я цей суд виграю", - підкреслив він.

Крім того, Геращенко прокоментував звинувачення нардепа Надії Савченко на адресу глави Донецької ВЦА про причетність до контрабанди цигарок.

"Нехай Савченко покаже ці документи правоохоронним органам. З того, що я почув, - це голослівні звинувачення", - заявив він.

Як відомо, 28 квітня 2014 року скоїли замах на мера Харкова Геннадія Кернеса.

Пізніше Добкін заявляв про причетність Геращенка до замаху на Кернеса.

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