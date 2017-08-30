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Геращенко подал в суд на Добкина

Среда, 30 августа 2017, 11:37

Нардеп от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко подал в суд иск о защите чести и достоинства относительно нардепа от "Опоблока" Михаила Добкина

Об этом Геращенко сообщил в в эфире телеканала "112 Украина".

"Добкин заявил, что я готовил покушение на Кернеса, в результате которого он стал инвалидом, и готовился убить самого Добкина. Я подал на Добкина гражданский иск в суд, требуя от него извинений, моральной и материальной компенсации", - отметил советник главы МВД.

Он также рассказал, что первое заседание суда состоится 10 октября.

"Я спрошу у Добкина, чтобы он разъяснил, как и когда я "готовил" покушение. Я этот суд выиграю", – подчеркнул он.

Кроме того, Геращенко прокомментировал обвинения нардепа Надежды Савченко в адрес главы Донецкой ВЦА о причастности к контрабанде сигарет.

"Пусть Савченко покажет эти документы правоохранительным органам. Из того, что я услышал, – это голословные обвинения", - заявил он.

Как известно, 28 апреля 2014 года было совершено покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Позже Добкин заявлял о причастности Геращенко к покушению на Кернеса.

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