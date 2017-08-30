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Луценко и остальным прокурорам подняли зарплаты

Среда, 30 августа 2017, 13:59

Кабинет министров согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры.

Такое решение было принято в среду, сообщают "Наши гроши".

Новые должностные оклады генпрокурора и его заместителей составят 32-37 тысяч грн. Кабмин отменил норму, согласно которой оклад генпрокурора ранее составлял 18,5 минимальных заработных плат – 6 тыс 142 грн, первого зама – 15,8 минимальных зарплат или 5 тыс 245 грн, зама – 14,8 минимальных зарплат или 4 тыс 914 грн.

При этом для расчета оклада в данном случае применялся размер минимальной заработной платы в сумме 332 грн, как это установлено для высших государственных служащих согласно постановлению №1243 от 21 декабря 2005 года.

Должностные оклады прокуроров и следователей вырастут в 2,8-3 раза. В экспертном заключении также указано, что размер надбавок к окладам вырастет в 13-20 раз - до 1400-3200грн.

 

При согласовании изменений Минсоцполитики указало, что зарплаты прокурорам нужно повысить до уровня зарплат в других правоохранительных органах. Например министерство указало зарплаты НАБУ, где должностной оклад директора составляет 80 тыс. грн, а детектива - 30 тыс. грн.

В приложении к проекту постановления Минсоцполитики обнародовал расчеты месячных зарплат, в том числе, руководства ГПУ.

Согласно им заработная плата генпрокурора может составит 166 тыс. грн в месяц с учетом премии и материальной помощи.

Первый заместитель генпрокурора сможет получать 139 тыс. грн, военный прокурор - 142 тыс. грн, начальник департамента - почти 49 тыс. грн.

 



Как сообщают "Украинские новости" оклад прокуроров Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской областей повышен на 6037 грн до 9370 грн; прокурора Крыма - на 6059 до 9410 гривен, прокуроров Севастополя, Волынской, Кировоградской, Черновицкой- на 5654 до 8670 гривен, прокуроров Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Херсонской , Хмельницкой, Черкасской, Черниговской - на 5820 до 8970 гривен.

Принятым документом также повышенны оклады других работников Генеральной прокуратуры, прокуратур Крыма, Киева и Севастополя, областных и местных прокуратур.

Надбавка за классный чин государственного советника юстиции Украины теперь составляет 3 200 гривен вместо 160, за чин госсоветника юстиции 1 класса 3 000 гривен вместо 150, госсоветника юстиции 2 класса - 2 800 гривен вместо 145, госсоветника юстиции 3 класса - 2 600 гривен вместо 140, старшего советника юстиции - 2 400 гривен вместо 135 гривен, советника юстиции - 2 200 гривен вместо 130, младшего советника юстиции - 2 000 гривен вместо 125, юриста 1 класса - 1 800 гривен вместо 120, юриста 2 класса - 1 600 гривен вместо 115 гривен, юриста 3 класса - 1400 вместо 110 гривен.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, реализация документа потребует дополнительных расходов госбюджета в сумме 1,3 млрд гривен в 2017 году.

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 70 429 гривен.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 56 695 гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратуразарплаты
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