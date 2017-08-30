Росія приховала від ООН майже 60% військових витрат

Росія приховала від Організації Об'єднаних Націй майже 60 відсотків своїх військових витрат.



Про це пише в середу російське видання РБК, посилаючись на розрахунки завідувача лабораторією військової економіки Інституту Гайдара Василя Зацепіна.



Росія повідомила в ООН про військові витрати за 2016 рік на суму 2 трлн руб. – скромні за мірками офіційних витрат бюджету на оборону. За оцінками експерта, це лише 42% від того, що слід було б задекларувати за стандартами.



Застосовуючи стандарт ООН, Зацепін розрахував, що сумарні військові витрати російського бюджету в 2016 році склали 4,93 трлн руб., або 5,7% ВВП.



Сюди входять і непрямі військові витрати, які "сидять" в інших розділах бюджету - "Національна безпека і правоохоронна діяльність" (війська національної гвардії, органи прикордонної служби), "Національна економіка" (капітальне будівництво в рамках держоборонзамовлення), розділи "Соціальна політика", "Охорона здоров'я", "Житлово-комунальне господарство" (витрати Міноборони).



Виходить, що відомості, представлені Росією в UNODA, можуть бути занижені більш ніж в два рази в порівнянні з тими, які потрібно було б надати за стандартом ООН.

Як пояснило РБК джерело, знайоме з розподілом федерального бюджету, такий розрив пояснюється закритою (секретною) частиною бюджету.



"Є відкрита частина бюджету, а є закрита. Міноборони РФ звітує по закритій частині бюджету аж до копійки перед Рахунковою палатою, Мінфіном та іншими відомствами. Але закрита частина бюджету ніколи у відкритий доступ не потрапляє", – пояснив співрозмовник агентства.



ООН рекомендує країнам у звітах давати необхідні пояснення до цифр, але Росія ніде не дає таких пояснень.



У 2016 році, за даними Інституту Гайдара, 21,7% витрат за все федерального бюджету (пострадянський максимум) проходило за закритими статтями.



У тому числі в розділі "Національна оборона" було засекречено більше 70% витрат (близько 2,7 трлн руб.), в іншому силовому розділі - "Національна безпека" - 29% (або 0,5 трлн руб.).