Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия утаила от ООН почти 60% военных расходов

Среда, 30 августа 2017, 14:29

Россия скрыла от Организации Объединенных Наций почти 60 процентов своих военных расходов.

Об этом пишет в среду российское издание РБК, ссылаясь на расчеты заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина.

Россия сообщила в ООН о военных расходах за 2016 год на сумму 2 трлн руб. – скромных по меркам официальных трат бюджета на оборону. По оценкам эксперта, это лишь 42% от того, что следовало бы задекларировать по стандартам.

Применяя стандарт ООН, Зацепин рассчитал, что суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП.

Сюда входят и косвенные военные расходы, которые "сидят" в других разделах бюджета — "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (войска национальной гвардии, органы пограничной службы), "Национальная экономика" (капитальное строительство в рамках гособоронзаказа), разделы "Социальная политика", "Здравоохранение", "Жилищно-коммунальное хозяйство" (расходы Минобороны).

Получается, что сведения, представленные Россией в UNODA, могут быть занижены более чем в два раза по сравнению с теми, которые полагалось бы предоставить по стандарту ООН.

Как пояснил РБК источник, знакомый с распределением федерального бюджета, такой разрыв объясняется закрытой (секретной) частью бюджета.

"Есть открытая часть бюджета, а есть закрытая. Минобороны РФ отчитывается по закрытой части бюджета вплоть до копейки перед Счетной палатой, Минфином и другими ведомствами. Но закрытая часть бюджета никогда в открытый доступ не попадает", – объяснил собеседник агентства.

ООН рекомендует отчитывающимся странам давать необходимые пояснения к цифрам, но Россия нигде не дает таких пояснений.

В 2016 году, по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета (постсоветский максимум) проходило по закрытым статьям.

В том числе в разделе "Национальная оборона" были засекречены более 70% расходов (около 2,7 трлн руб.), в другом силовом разделе – "Национальная безопасность" – 29% (или 0,5 трлн руб.).

Россия скрыла от Организации Объединенных Наций почти 60 процентов своих военных расходов.

Об этом пишет в среду российское издание РБК, ссылаясь на расчеты заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина.

Россия сообщила в ООН о военных расходах за 2016 год на сумму 2 трлн руб. – скромных по меркам официальных трат бюджета на оборону. По оценкам эксперта, это лишь 42% от того, что следовало бы задекларировать по стандартам.

Применяя стандарт ООН, Зацепин рассчитал, что суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП.

Сюда входят и косвенные военные расходы, которые "сидят" в других разделах бюджета — "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (войска национальной гвардии, органы пограничной службы), "Национальная экономика" (капитальное строительство в рамках гособоронзаказа), разделы "Социальная политика", "Здравоохранение", "Жилищно-коммунальное хозяйство" (расходы Минобороны).

Получается, что сведения, представленные Россией в UNODA, могут быть занижены более чем в два раза по сравнению с теми, которые полагалось бы предоставить по стандарту ООН.

 

Как пояснил РБК источник, знакомый с распределением федерального бюджета, такой разрыв объясняется закрытой (секретной) частью бюджета.

"Есть открытая часть бюджета, а есть закрытая. Минобороны РФ отчитывается по закрытой части бюджета вплоть до копейки перед Счетной палатой, Минфином и другими ведомствами. Но закрытая часть бюджета никогда в открытый доступ не попадает", – объяснил собеседник агентства.

ООН рекомендует отчитывающимся странам давать необходимые пояснения к цифрам, но Россия нигде не дает таких пояснений.

В 2016 году, по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета (постсоветский максимум) проходило по закрытым статьям.

В том числе в разделе "Национальная оборона" были засекречены более 70% расходов (около 2,7 трлн руб.), в другом силовом разделе – "Национальная безопасность" – 29% (или 0,5 трлн руб.).

Темы: РосcияООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Росcия
Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: