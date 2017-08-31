Шредер хоче в керівництво "Роснефти", щоб "зробити Європу енергонезалежною"

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, незважаючи на різку критику на свою адресу, не має наміру відмовлятися від входження до складу наглядової ради концерну "Роснефть".

Про це він заявив виступаючи на передвиборчому заході СДПН у федеральній землі Нижня Саксонія, пише DW.com.

Своє прагнення увійти в керівництво "Роснефти" Шредер пояснив бажанням "зробити Німеччину і Європу енергонезалежними". Він залишив відкритим питання про те, чи обійме він посаду голови наглядової ради "Роснефти".

Також в своєму виступі соціал-демократичний політик назвав нерозумними спроби ізолювати Росію.

"Демонізація Росії не принесе користі нікому", - підкреслив він.

Шредер відкинув думку про те, що "Роснефть" є "рукою російського уряду", нагадавши про те, що акціонерами найбільшого в світі нафтового концерну є також British Petroleum, Катар і Glencore. Він також підкреслив, що представники Росії аж ніяк не домінують в наглядовій раді "Роснефти".

На питання про те, чи не побоюється він, що президент Росії Володимир Путін використає його в якості вивіски "Роснефти", Шредер відповів, що "використовувати його неможливо", і у нього немає враження, що Путін виношує щодо нього подібні плани.

ЄС запровадив санкції проти "Роснефти" у зв'язку з російською анексією Криму в 2014 році. Кандидат СДПН на посаду федерального канцлера Мартін Шульц дистанціювався від планів Шредера увійти в керівництво цього концерну. Різко розкритикували колишнього канцлера також провідні політики Німеччини і засоби масової інформації.

Позачергові збори акціонерів компанії, на яких буде обраний новий склад ради, пройде 29 вересня 2017 року.