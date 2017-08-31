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Шрёдер хочет в руководство "Роснефти", чтобы "сделать Европу энергонезависимой"

Четверг, 31 августа 2017, 01:45

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, несмотря на резкую критику в свой адрес, не намерен отказываться от вхождения в состав наблюдательного совета концерна "Роснефть".

Об этом он заявил выступая на предвыборном мероприятии СДПГ в федеральной земле Нижняя Саксония, пишет DW.com.

Свое стремление войти в руководство "Роснефти" Шрёдер объяснил желанием "сделать Германию и Европу энергонезависимыми". Он оставил открытым вопрос о том, займет ли он пост председателя наблюдательного совета "Роснефти".

Также в своем выступлении социал-демократический политик назвал неразумными попытки изолировать Россию.

"Демонизация России не принесет пользы никому", - подчеркнул он.

Шрёдер отверг мнение о том, что "Роснефть" является "рукой российского правительства", напомнив о том, что акционерами крупнейшего в мире нефтяного концерна являются также British Petroleum, Катар и Glencore. Он также подчеркнул, что представители России отнюдь не доминируют в наблюдательном совете "Роснефти".

На вопрос о том, не опасается ли он, что президент России Владимир Путин использует его в качестве вывески "Роснефти", Шредер ответил, что "использовать его невозможно", и у него нет впечатления, что Путин вынашивает в отношении него подобные планы. 

ЕС ввел санкции против "Роснефти" в связи с российской аннексией Крыма в 2014 году. Кандидат СДПГ на пост федерального канцлера Мартин Шульц  дистанцировался от планов Шрёдера войти в руководство этого концерна. Резкой критике бывшего канцлера подвергли также ведущие политики Германии и средства массовой информации.  

Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017.

Темы: ГерманияРосcия
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