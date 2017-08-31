Шторм у США забрав життя 35 людей
Четвер, 31 серпня 2017, 08:09
Тропічний шторм "Гарві" в Техасі забрав життя щонайменше 35 осіб, 17 залишаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляє Національний центр ураганів в США, "Гарві" послабився до тропічного шторму в середу ввечері, але катастрофічна і небезпечна для життя повінь триватиме в Х'юстоні і в південно-західній Луїзіані до кінця тижня.
Останнім зареєстрованим випадком смерті була подружня пара, яка потонула, намагаючись проїхати по затопленій дорозі під Симонтоном.
Також в місцевій поліції повідомили, що 17 осіб залишаються зниклими безвісти.
За прогнозами очікується опади ще 10-20 см і штормові хвилі до 1,2 м уздовж західної частини узбережжя в Луїзіані.