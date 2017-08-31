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У МЗС хочуть, щоб Рада безпеки ООН почула, що Росія виробляє в Криму

Четвер, 31 серпня 2017, 08:25

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй має заслухати факти невиконання Росією рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та доступу до освіти українською мовою в анексованому Криму.

Про це заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила в ефірі "5-го каналу" ввечері 30 серпня, повідомляє УНІАН.

Вона нагадала, що у травні українська сторона спрямувала РФ дипломатичну ноту "з проханнями повідомити, як вони виконують наказ суду (ООН)".

"І саме тому, для нас було важливо, щоб Рада безпеки ООН також опікувалася цим питанням і заслухала результати виконання наказу суду для того, щоби це питання не було суто українсько-російським. А щоб Рада безпеки також була частиною дискусії, і щоб це було наочно, що Росія не виконує і чому Росія не виконує", – сказала Зеркаль.

Вона повідомила, що робота у цьому напрямку буде продовжуватися.

Як відомо, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових заходів щодо Росії. Суд вказав, що Росія має утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.

Разом sз тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті, з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

У червні у доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Управління верховного комісара ООН з прав людини у період 16 лютого-15 травня 2017 року йшлося, що РФ у зв’язку з проміжним рішенням Міжнародного суду у Гаазі має утриматись від дій, які обмежують можливості кримськотатарської громади зберегти свої представницькі установи, в тому числі Меджліс, а також забезпечити доступ до освіти українською мовою в окупованому Криму.

Теми: КримРосіяМеджлісМЗСООН
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