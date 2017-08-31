Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД хотят, чтобы Совбез ООН услышал, что Россия вытворяет в Крыму

Четверг, 31 августа 2017, 08:25

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен заслушать факты невыполнения Россией решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и доступе к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире "5 канала" вечером 30 августа, сообщает УНИАН.

Она напомнила, что в мае украинская сторона направила РФ дипломатическую ноту "с просьбами сообщить, как они выполняют приказ суда (ООН)".

"И именно поэтому, для нас было важно, чтобы Совет безопасности ООН также занимался этим вопросом и заслушал результаты выполнения приказа суда для того, чтобы этот вопрос не был чисто российско-украинским. А чтобы Совет Безопасности также был частью дискуссии, и чтобы это было наглядно, что Россия не выполняет и почему Россия не выполняет", – сказала Зеркаль.

Она сообщила, что работа в этом направлении будет продолжаться.

Как известно, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем, суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу, в целях защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

В июне в докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления верховного комиссара ООН по правам человека в период 16 февраля-15 мая 2017 года говорилось, что РФ в связи с промежуточным решением Международного суда в Гааге должна воздержаться от любых действий, которые ограничивают возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительные учреждения, в том числе Меджлис, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.

Темы: КрымРосcияМеджлисМИДООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Крым
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей
Зеленский: Крымский мост – цель, которую надо нейтрализовать
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: