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Избиение Булаха: Полиция разыскивает свидетелей

Четверг, 31 августа 2017, 10:38
Дмитрий Булах
newsone.ua

В полиции утверждают, что избиение депутата Харьковского облсовета, главу "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха видели 5-6 прохожих, их просят обратится в полицию.

Об этом сообщил нардеп от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Недалеко от места нападения на Дмитрия проходили 5-6 прохожих, которые видели факт нападения. Харьковская полиция просит их связаться со следователями по горячей линии "102" и помочь в установлении обстоятельств нападения на Дмитрия Булаха", - написал нардеп.

"Поскольку нападавшие были без масок, то их будет довольно легко определить и привлечь к ответственности", - добавил он.

Геращенко сообщил, что основной версией следствия является антикоррупционная деятельность Булаха.

"Нападавших было двое. Их целью не было ограбление. Били молча. Повалив на землю. Ногами. Остервенело. Скорее всего заказчиками преступления была поставлена задача напугать Дмитрия Булаха, чтобы он отказался от своей активной гражданской позицией", - заявил Геращенко.

Он сообщил, что говорил с Булахом. "Дмитрий и его товарищи продолжат свою работу по вскрытию коррупционных схем в Харьковском городском совете и коммунальных предприятиях города", - добавил он.

Советник главы МВД также отметил, что полиция открыла  криминальное производство по части 4, ст. 296 (хулиганство) и ст. 125 (нанесение телесных повреждений) Криминального кодекса.

"Важнее здесь будет определить заказчиков нападения на Дмитрия", - подчеркнул Геращенко.

Он также отметил, что сейчас правоохранители собирают видеозаписи по маршруту Булаха в день избиения.

Как сообщалось, 30 августа в Харькове избили депутата облсовета от "Самопомощи", главу "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха.

Член правления "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрий Дробот рассказал, что они связывают нападение исключительно с антикоррупционной деятельностью.

Он уточнил, что такие обращения поступали по отношению к "корпоративной схеме" нардепа от "Оппоблока" Дмитрия Добкина и мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Темы: Харьковкриминал
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