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НАЗК пропонує скасувати декларування антикорупціонерів

Четвер, 31 серпня 2017, 10:42
НАЗК пропонує скасувати декларування антикорупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує скасувати декларування антикорупційних громадських організацій, а також проти того, аби вони подавали річний фінансовий звій про свою діяльність.

Про це повідомляє прес-центр НАЗК.

За даними прес-служби, НАЗК на своєму засіданні схвалило висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги", яким, зокрема, пропонується скасувати декларування антикорупційних громадських організацій.

"НАЗК підтримує запропоновані зміни щодо виключення обов'язку подавати декларацію громадських активістів, осіб, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм чи проектів технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання та протидії корупції, - сказано в заяві.

Також на сайті відомства йдеться про те, що Національне агентство не підтримує законопроект №6674, в тій частині, де громадські об’єднання зобов’язують оприлюднювати річний фінансовий звіт про свою діяльність.

"Впровадження подібних законодавчих механізмів містить ознаки такого корупціогенного фактора, як безпідставне створення надмірних обтяжень для громадських об’єднань і фізичних осіб-підприємців, та є дискримінаційним, оскільки до інших юридичних осіб публічного та приватного права такі вимоги не висуваються", - зазначається у висновку НАЗК.

Як відомо, 27 березня президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Пізніше Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій.

У прес-службі глави держави зазначили, що у законопроектах було враховано європейський та північноамериканський досвід у питаннях діяльності громадських організацій та їхнього публічного звітування.

Українська правда

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