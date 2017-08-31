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Порошенко підписав указ про посилення кібербезпеки

Четвер, 31 серпня 2017, 11:51

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи для посилення кібербезпеки в державі.

Про це повідомила прес-служба президента.

"Згідно з Указом Уряд у тримісячний строк має врегулювати питання щодо заборони держорганам, підприємствам, установам і організаціям державної форми власності закуповувати послуги (укладати договори) з доступу до мережі Інтернет у операторів (провайдерів) телекомунікацій, у яких відсутні документи про підтвердження відповідності системи захисту інформації встановленим вимогам у сфері захисту інформації", - йдеться у повідомленні.

Також Кабмін має залучити приватні компанії, щоб ті на умовах аутсорсингу захищали державні сайти від кібератак.

Адміністрація Держспецзв’язку разом із Нацполіцією мають залучити зарубіжних партнерів для співпраці щодо протидії кібератакам на критичну інформаційну інфраструктуру, проведення розслідувань таких кібератак та встановлення причин і умов, що сприяли їх вчиненню.

Також міжнародних партнерів мають залучити для кіберзахисту державних сайтів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Крім того, цього року уряд має профінансувати проектування захищеного центру обробки даних для розміщення державних сайтів, а також створити Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

"Також рекомендовано Нацбанку за участю Адміністрації Держспецзв’язку та СБУ невідкладно вжити заходів, спрямованих на удосконалення кіберзахисту системно важливих банків України", - зазначено у повідомленні.

РНБО також доручила Кабміну визначити Держспецзв’язку органом, відповідальним за збереження резервних копій та відомостей державних сайтів, а також щодо встановлення порядку передачі, збереження і доступу до цих копій.

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