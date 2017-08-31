Порошенко подписал указ об усилении кибербезопасности

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по усилению кибербезопасности в государстве.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Согласно Указу Правительство в трехмесячный срок должно урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, в которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в области защиты информации", - говорится в сообщении.

Также Кабмин должен привлечь частные компании, чтобы те на условиях аутсорсинга защищали государственные сайты от кибератак.

Администрация Госспецсвязи вместе с Нациполицией должны привлечь зарубежных партнеров для сотрудничества по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведения расследований таких кибератак и установления причин и условий, способствовавших их совершению.

Также международных партнеров должны привлечь для киберзащиты государственных сайтов и объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, в этом году правительство должно профинансировать проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных сайтов, а также создать Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

"Также рекомендуется Национальному банку Украины с участием Администрации Госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины", - говорится в сообщении.

СНБО также поручил Кабмину определить Госспецсвязи органом, ответственным за сохранение резервных копий и сведений государственных сайтов, а также по установлению порядка передачи, хранения и доступа к этим копиям.