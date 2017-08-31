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Приймальню нардепа хотіли обшукати у справі Курченка

Четвер, 31 серпня 2017, 12:27
Дмитро Добродомов

Позафракційний нардеп Дмитро Добродомов заявив, що до його депутатської приймальні у Києві на вул. Козловського, 4 намагались ввірватись співробітники Служби безпеки та прокуратури.

Про це він написав у Facebook.

"Зараз до приміщення моєї депутатської приймальні у Києві намагаються ввірватися працівники СБУ та прокуратури. Без пояснень... Особисто я перебуваю зараз у Львові - на своєму окрузі. Юрій Луценко, можете пояснити, у чому справа?!", - написав Добродомов.

У відповідь на пост депутата генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що обшуки відбуваються у справі Курченка:

"Вказане у рішенні суду по справі Курченка. Розберемося", - прокоментував він

На запитання Добродомова, який зв’язок до цієї справи має його приймальня, генпрокурор відповів:

"Це приміщення є у власності співучасника схем Курченка з числа керівництва ГПУ часів Пшонки", - зазначив Луценко.

 


Згодом Добродомов опублікував документ, за яким власником приміщення є Шевченко Ірина Вікторівна.

 

Добродомов також зазначив, що раніше в цьому приміщенні була приймальня народного депутата Юрія Дерев'янка.

Українська правда

Теми: ГенпрокуратураКурченко
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