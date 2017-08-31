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Приемную нардепа хотели обыскать по делу Курченко

Четверг, 31 августа 2017, 12:27
Дмитрий Добродомов

Внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов заявил, что в его депутатскую приемную в Киеве на ул. Козловского, 4 пытались ворваться сотрудники Службы безопасности и прокуратуры.

Об этом он написал в Facebook.

"Сейчас в помещение моей депутатской приемной в Киеве пытаются ворваться работники СБУ и прокуратуры. Без объяснений... Лично я нахожусь сейчас во Львове - на своем округе. Юрий Луценко, можете объяснить, в чем дело?!", - написал Добродомов.

В ответ на пост депутата генпрокурор Юрий Луценко отметил, что обыски проходят в деле Курченко:

"Указанное в решении суда по делу Курченко. Разберемся", - прокомментировал Луценко.

На вопрос Добродомова, какая связь с этим делом у его приемной, генпрокурор ответил:

"Это помещение находится в собственности соучастника схем Курченко из числа руководства ГПУ времен Пшонки", - отметил Луценко.

 

Позднее Добродомов опубликовал документ, согласно которому собственником помещения является Шевченко Ирина Викторовна.

 

"А может причина такого штурма является другой?! Из документов на право собственности точно указано, что это помещение не принадлежит сотруднику ГПУ времен Пшонки, как Вы утверждаете. Возможно, Вас так филигранно подставляют Ваши работники, Юрий Витальевич?! ", - обратился к генпрокурору Добродомов.

Добродомов также отметил, что ранее в этом помещении была приемная народного депутата Юрия Деревянко.

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураКурченко
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