Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Осінь почнеться для частини України дощами й прохолодою

Четвер, 31 серпня 2017, 15:19

1 вересня у східній частині України очікуються дощі, на Полтавщині, Дніпропетровщині та Харківщині очікується лише 15-17 градусів тепла.

Решті території країни Укргідрометцентр прогнозує теплішу п’ятницю.

Найтепліше буде у західних областях, на Закарпатті навіть до 29 градусів. У столиці та Київській області очікується вдень 19-21 градус.

Перша ніч осені буде найтеплішою на півдні і сході України. А в Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях вночі повітря охолоне до 8-10 градусів.

Погода 1 вересня
Погода 1 вересня

На вихідні дещо потеплішає. За попереднім прогнозом, у суботу дощитиме на заході та сході, а в неділю грози прогнозують західним областям країни.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: