Осень начнется для части Украины дождями и прохладой

1 сентября в восточной части Украины ожидаются дожди, в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях ожидается лишь 15-17 градусов тепла.



Остальной территории страны Укргидрометцентр прогнозирует теплую пятницу.



Теплее всего будет в западных областях, на Закарпатье даже до 29 градусов. В столице и Киевской области ожидается днем ​​19-21 градус.



Первая ночь осени будет самой теплой на юге и востоке Украины. А в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ночью воздух остынет до 8-10 градусов.

Погода 1 сентября





На выходные немного потеплеет. По предварительному прогнозу, в субботу дожди на западе и востоке, а в воскресенье грозы прогнозируют западным областям страны.



Алена Рощенко, УП