Осень начнется для части Украины дождями и прохладой
Четверг, 31 августа 2017, 15:19
1 сентября в восточной части Украины ожидаются дожди, в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях ожидается лишь 15-17 градусов тепла.
Остальной территории страны Укргидрометцентр прогнозирует теплую пятницу.
Теплее всего будет в западных областях, на Закарпатье даже до 29 градусов. В столице и Киевской области ожидается днем 19-21 градус.
Первая ночь осени будет самой теплой на юге и востоке Украины. А в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ночью воздух остынет до 8-10 градусов.
На выходные немного потеплеет. По предварительному прогнозу, в субботу дожди на западе и востоке, а в воскресенье грозы прогнозируют западным областям страны.
Алена Рощенко, УП