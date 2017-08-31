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Осень начнется для части Украины дождями и прохладой

Четверг, 31 августа 2017, 15:19

1 сентября в восточной части Украины ожидаются дожди, в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях ожидается лишь 15-17 градусов тепла.

Остальной территории страны Укргидрометцентр прогнозирует теплую пятницу.

Теплее всего будет в западных областях, на Закарпатье даже до 29 градусов. В столице и Киевской области ожидается днем ​​19-21 градус.

Первая ночь осени будет самой теплой на юге и востоке Украины. А в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях ночью воздух остынет до 8-10 градусов.

Погода 1 сентября
Погода 1 сентября



На выходные немного потеплеет. По предварительному прогнозу, в субботу дожди на западе и востоке, а в воскресенье грозы прогнозируют западным областям страны.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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