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Нацгвардія столиці прийматиме присягу під стінами Верховної Ради

Четвер, 31 серпня 2017, 15:45

Столичні нацгвардійці будуть приймати присягу на вірність українському народові перед стінами Верховної Ради, де у 2015 році під час сутичок загинули чотири бійці нацгвардії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час відкриття меморіальної дошки на честь загиблих, передає прес-центр Національної гвардії України.

"Я хочу, щоб кожен політик, який організовує такі заходи, ніс не лише політичну відповідальність, але і людську. Перед кожним із нас, перед батьками, перед гвардійцями", ‑ зазначив міністр.

 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що смерть цих хлопців стала ще одним нагадуванням, про те, що українську державу потрібно боронити як на східному фронті, так і всередині країни.

"Ми живемо в буремні часи, коли нам доводиться захищати свою Батьківщину від російського агресора… Але ці гвардійці загинули тут, у Києві. Це нагадує нам про те, що захист країни і безпеки наших громадян є однаково важливим і на Сході, і в Києві", ‑ сказав на церемонії відкриття голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

31 серпня 2015 року після того, як депутати схвалили у першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації влади, під будівлею Верховної Ради почались заворушення.

Після голосування парламенту, мітингувальники пішли штурмом на Раду і почали кидати димові шашки.

Потім хтось кинув у лави правоохоронців і Нацгвардії бойову гранату.

Були затримані близько 30 осіб, серед яких, начебто, і того, хто кинув гранату під Радою.

Тоді Арсен Аваков звинуватив у подіях партію "Свобода" та особисто Олега Тягнибока.

Тягнибок стверджував, що люди, які демонстрували агресію під Верховною Радою, були не свободівцями, а провокаторами від влади.

Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що вибуховий пристрій кинув 21-річний боєць добровольчого батальйону "Січ".

Від отриманих осколкових поранень загинули четверо бійців. Ще 141 боєць був госпіталізований з легкими та середніми пораненнями.

"Українська правда" у Threads

Теми: Нацгвардія
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