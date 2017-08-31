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Силовики РФ в Крыму напали на храм УПЦ КП и травмировали архиепископа

Четверг, 31 августа 2017, 17:12
Силовики РФ в Крыму напали на храм УПЦ КП и травмировали архиепископа

В четверг в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего  был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Об этом сообщили "Крым. Реалии".

"Утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. При блокировании храма … повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту", - говорится в материале.

По словам директора государственного предприятия "Национальное газетно-журнальное издательство" Андрея Щекуна, имущество украинского храма в Крыму подверглось порче.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook назвал нападение российских силовиков на храм очередным усилением российской политики, направленной на вытеснение крымчан с аннексированного полуострова.

"Варварское отношение российских оккупационных властей к священникам и прихожанам Украинской православной церкви Киевского патриархата во временно оккупированном Крыму, как и постоянные репрессии и гонения против мусульман Крыма, являются свидетельством усиления Россией политики целенаправленного вытеснения крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма и их замены этническими русскими, ввозимыми с материковой России", - отметил Чубаров.

В то же время подконтрольная России исполнительная служба в Крыму пока не комментирует происходящее.

Как известно, после аннексии в Крыму подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и провели конкурс на аренду части помещений церкви.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымцерковь
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