В Полтаві суддя вимагав хабар за своє рішення – НАБУ

У Полтаві правоохоронці впіймали на отриманні хабара суддю Ленінського районного суду.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у четвер.

Суддю затримано за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи") Кримінального кодексу України.

"Суддю затримано після одержання ним неправомірної вигоди від представника позивача у цивільній справі. За версією слідства, служитель Феміди взяв гроші за винесення рішення в інтересах позивача, який вимагав стягнути заборгованість у сумі 100 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що тривають обшуки і вирішується питання повідомлення судді про підозру, а також внесення подання до Вищої ради правосуддя щодо надання дозволу про утримання судді під вартою.

Також, зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в березні 2017 року.

Українська правда