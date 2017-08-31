В Полтаве судья требовал взятку за свое решение – НАБУ

В Полтаве правоохранители поймали на получении взятки судью Ленинского районного суда.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в четверг.

Судью задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностному лицу") Уголовного кодекса Украины.

"Судью задержали после получения им неправомерной выгоды от представителя истца по гражданскому делу. По версии следствия, служитель Фемиды взял деньги за вынесение решения в интересах истца, который требовал взыскать задолженность в сумме 100 тыс. Грн", - говорится в сообщении.

Указывается, что продолжаются обыски и решается вопрос сообщение судьи о подозрении, а также внесения представления в Высший совет правосудия в отношении предоставления разрешения о содержании судьи под стражей.

Также отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2017 года.

Украинская правда