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Кличко звільнив заступника, в якого знайшли підроблений диплом

Четвер, 31 серпня 2017, 20:33

Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кличка.

"22 серпня керівник апарату КМДА подав заяву про звільнення, я її підписав. Розслідування щодо нього триває, і тепер – слово за правоохоронцями. Для мене ця ситуація дуже неприємна. Але, однозначно, закону повинні дотримуватися всі, як і всі повинні нести відповідальність за його порушення", - наводяться слова Кличка.

В КМДА заявили, що прийняття на державну службу Бондаренка здійснювалося відповідно до Закону України "Про державну службу" та відповідних підзаконних актів, які діяли на час призначення Володимира Бондаренка.

Як відомо, прокуратура повідомила, що керівнику апарату Київської міської державної адміністрації Бондаренку оголосили підозру за фактом використання завідомо підробленого документу.

Чиновника звинувачують у використанні фальшивого диплому Львівського національного університету імені Івана Франка, та сприянні у виготовленні цього підробленого документу.

11 травня журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Українська правда. Київ

Теми: Віталій КличкоКиїв
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