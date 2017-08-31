Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко уволил заместителя, у которого нашли поддельный диплом

Четверг, 31 августа 2017, 20:33

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кличко.

"22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями. Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закона должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", - приводятся слова Кличко.

В КГГА заявили, что принятие на государственную службу Бондаренко осуществлялось в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" и соответствующих подзаконных актов, которые действовали на момент назначения Бондаренко.

Как известно, прокуратура сообщила, что руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации Владимиру Бондаренко объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.

Чиновника обвиняют в использовании фальшивого диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа.

11 мая журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Темы: Виталий КличкоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Последние новости
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
Все новости...
Реклама: