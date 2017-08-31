Кличко уволил заместителя, у которого нашли поддельный диплом

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, в отношении которого проводится расследование по факту использования поддельных документов.



Об этом говорится в сообщении на сайте Кличко.



"22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями. Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закона должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", - приводятся слова Кличко.



В КГГА заявили, что принятие на государственную службу Бондаренко осуществлялось в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" и соответствующих подзаконных актов, которые действовали на момент назначения Бондаренко.



Как известно, прокуратура сообщила, что руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации Владимиру Бондаренко объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.



Чиновника обвиняют в использовании фальшивого диплома Львовского национального университета имени Ивана Франко, и содействии в изготовлении этого поддельного документа.

11 мая журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование о том, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.