Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики стріляли з танка, всього 16 обстрілів – штаб

Четвер, 31 серпня 2017, 20:52

Від початку доби проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Вказується, що обстановка у районі проведення АТО залишалася стабільною без тенденцій до загострення.

"Як і протягом декількох попередніх днів, російсько-окупаційні угруповання продовжують провокативні обстріли з метою демонстрації присутності власних вогневих засобів", - заявили в штабі.

"Найбільш неспокійно після опівночі було на Донецькому напрямку. Тут зі стрілецької зброї бандити 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях на шахті Бутівка. Також під обстрілами противника сьогодні тричі опинились околиці Зайцевого та Авдіївська промзона. На Маріупольському напрямку вночі злочинці неприцільно обстрілювали з танку та озброєння БПМ наші опорні пункти на підступах до Мар’їнки", - заявили в прес-центрі.

Повідомляється, що на Луганському напрямку випадки застосування бойовиками гранатометів і великокаліберних кулеметів зафіксовані біля Кримського.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: