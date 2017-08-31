Боевики стреляли из танка, всего 16 обстрелов - штаб

С начала суток пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Указывается, что обстановка в районе проведения АТО оставалась стабильной без тенденций к обострению.

"Как и в течение нескольких предыдущих дней, российско-оккупационные группировки продолжают провокационные обстрелы с целью демонстрации присутствия собственных огневых средств", - заявили в штабе.

"Наиболее неспокойно после полуночи было в Донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия бандиты 4 раза открывали огонь по украинским позициям на шахте Бутовка. Также под обстрелами противника сегодня трижды оказались окраине Зайцева и Авдеевский промзона. На Мариупольском направлении ночью преступники неприцельно обстреливали из танка и вооружение БПМ наши опорные пункты на подступах к Марьинки", - заявили в пресс-центре.

Сообщается, что на Луганском направлении случаи применения боевиками гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы у Крымского.

Украинская правда