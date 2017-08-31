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Экс-мэра Штепу перевели в штрафной изолятор - адвокат

Четверг, 31 августа 2017, 21:59

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу, обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности террористической группы, перевели в штрафной изолятор Харьковского СИЗО.

Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко, передает Укринформ.

"С сегодняшнего дня Штепе в третий раз с начала недели изменили условия содержания в СИЗО: ее перевели на 10 дней в штрафной изолятор, якобы из-за того, что она отказалась покидать очередную камеру после 22:00. В результате, состояние ее здоровья ухудшилось", - отметил адвокат.

Однако, по его словам, накануне Октябрьский райсуд Харькова удовлетворил жалобу защиты на условия содержания Штепы и отсутствие медицинской помощи и приказал обеспечить приемлемые условия для арестованной.

Как известно, 24 августа после очередного заседания Ленинского райсуда Харькова по режиме онлайн по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, ее перевели в другое помещение в СИЗО, где, по словам адвоката, нет водопровода, и в жаркую погоду у нее повысилось давление, понадобилась медицинская помощь.

23 августа на суде Штепа выступила с ходатайством о полном освобождении в связи с тем, что за 3 года ареста суд не представлены прямые доказательства его вины. Суд отклонил ходатайство.

На суде уже допрошены 6 свидетелей с заявленных восьми, ни один не подтвердил его вины. Очередное заседание суда назначено на 19 сентября.

26 июля Ленинский райсуд Харькова продлил для Штепы содержание под стражей без возможности внесения до 21 сентября 2017 года.

Штепу задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

Темы: судсепаратизм
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