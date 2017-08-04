Поляков наполягає, що "юридично" браслет йому не пропонували

Народний депутат від НФ Максим Поляков заявляє, що "юридично" йому не пропонували вдягти браслет.

Про це він заявив у четвер.

"Суспільну увагу намагаються скерувати на інше провадження. На браслет. Чомусь про бурштин усі забули. Забули тому що це відпочатку це був фарс", - сказав він.

За його словами, він виконує "усе що потрібно".

"З юридичної площини браслет ніхто не намагався вдягнути. Це є фарс. Тобто НАБУ і САП не виконували ті дії, які вони мали проводити", - додав він.

Говорячи про електронний браслет, Поляков сказав, що з "юридичної точки зору процес не почався".

"Ніхто мені не пропонував це зробити, як це повинно бути по закону", - сказав він

Як відомо, 3 серпня НАБУ закликало Полякова виконати рішення суду та вдягнути електронний браслет.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу.

При цьому електронний браслет він не вдягнув.

Як зазначається, слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів (Полякова та Розенблата – УП), отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США.

Ці кошти було використано для підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

Олександр Шумілін, УП