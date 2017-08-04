Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляков наполягає, що "юридично" браслет йому не пропонували

П'ятниця, 4 серпня 2017, 15:24

Народний депутат від НФ Максим Поляков заявляє, що "юридично" йому не пропонували вдягти браслет.

Про це він заявив у четвер.

"Суспільну увагу намагаються скерувати на інше провадження. На браслет. Чомусь про бурштин усі забули. Забули тому що це відпочатку це був фарс", - сказав він.

За його словами, він виконує "усе що потрібно".

"З юридичної площини браслет ніхто не намагався вдягнути. Це є фарс. Тобто НАБУ і САП не виконували ті дії, які вони мали проводити", - додав він.

Говорячи про електронний браслет, Поляков сказав, що з "юридичної точки зору процес не почався".

"Ніхто мені не пропонував це зробити, як це повинно бути по закону", - сказав він

Як відомо, 3 серпня НАБУ закликало Полякова виконати рішення суду та вдягнути електронний браслет.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу. 

При цьому електронний браслет він не вдягнув.

Як зазначається, слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів (Полякова та Розенблата – УП), отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США.

Ці кошти було використано для підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

Олександр Шумілін, УП

Теми: ПоляковНАБУбурштин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Поляков
ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі покійного Полякова
Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг
Рада утворила ТСК щодо розслідування смерті нардепа Полякова
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: