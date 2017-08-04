Стало відомо, хто підтримав позбавлення Саакашвілі громадянства України

Голосування Комісії з питань громадянства при президенті України за припинення українського громадянства екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі відбулося 26 липня, присутні на засіданні проголосували за рішення одноголосно.

Про це йдеться у статті видання KyivPost.

За даними ЗМІ, серед 12 з 15 членів Комісії, які були присутні на засіданні, лише один утримався, серед присутніх не було директора Інституту демографії та соцдосліджень НАН Елли Лібанової, глави Мінкульту Євгена Нищука та нардепа від БПП Валерія Пацкана.

Серед тих, хто підтримав припинення громадянства Саакашвілі - глава АП Ігор Райнін, керівник апарату АП Олексій Дніпров, заступник голови СБУ Віктор Кононенко, глава департаменту з питань громадянства АП Максим Моісєєв, держсекретар МВС України Олексій Тахтай, заступник глави Міноборони Іван Руснак, заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, ректор Київського університету права НАН Юрій Бошицький, заввідділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН Віктор Войналович.

"24 липня Порошенко змінив склад Комісії з громадянства, призначивши 3 нових членів, у т.ч. Тахтая. Він фігурує у відео, де він домовляється про корупційну схему продажу піску з колишнім заступником глави МВС Арсена Авакова Сергієм Чеботарем", - зазначає видання. Тахтай ці обвинувачення спростовує.

Інший член Комісії - Олексій Дніпров - був заступником міністра Дмитра Табачника за часів Януковича і главою його апарату та підлягає люстрації, але президент Порошенко ігнорує зобов'язання звільнити його за законом про люстрацію.

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Джерело в оточенні Порошенка повідомило "Українській правді", що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – адже в Грузії проти нього порушено кілька справ.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Грузинського громадянства Саакашвілі позбавили 4 грудня 2015 року, українське він отримав 29 травня 2015 року.

Читайте також:

"Міхеіл Саакашвілі: Аваков і Порошенко просто поділили країну між собою"

"Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт"

Українська правда