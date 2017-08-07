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Суд арештував все майно Насірова, включно з нерухомістю

Понеділок, 7 серпня 2017, 13:36

Суд наклав арешт на все майно відстороненого голови фіскальної служби Романа Насірова, включаючи наявну в держреєстрі нерухомість.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Все майно арештоване, включаючи нерухомість", - сказав він.

При цьому він не уточнив дату прийняття даного судового рішення.

За словами адвоката Насірова Олександра Лисака, його підзахисний вже не вивчає можливість отримання дозволу виїхати на лікування в США через суд.

Лисак повідомив, що суд двічі відмовив у цьому його клієнту й прийняв рішення про проходження лікування в Україні.

Як повідомлялося, 2 березня Насірова затримали за підозрою у зловживанні владою й службовим становищем. 16 березня він вийшов з-під варти, тому що дружина й тесть внесли за нього 100 млн гривень застави.

Насіров поскаржився, що під час обшуку в нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші й тепер його дружині немає за що жити. На це майно було накладено арешт.

Пізніше Апеляційний суд Києва у відповідь на скаргу адвокатів Насірова частково скасував арешт, накладений на це майно.

Теми: НасіроварештнерухомістьФіскальна служба
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